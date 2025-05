Kreativschmiede für Junge und Junggebliebene eröffnet in Mödling

Man ist nie zu alt für neue Projekte – selbst wenn man über 70 ist. Die bildende Künstlerin Monika Morrison und Reini Buchacher, amtierender Weltrekordhalter im Schnellkarikieren, möchten Künstlern und solche, die es noch werden wollen, eine Chance geben. Am 31. Mai eröffnet die Kreativschmiede in der Fabrikgasse 4 in Mödling.