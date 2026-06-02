Erster KI-Leitfaden für Niederösterreich präsentiert

Wie europäische Länder mit Künstlicher Intelligenz verantwortungsvoll umgehen, wie sie die technischen Möglichkeiten nutzen und gleichzeitig Risiken minimieren, regelt der AI Act . Die Verordnung trat 2024 in Kraft und bildet seither den verbindlichen Rechtsrahmen für den Einsatz von KI innerhalb der Europäischen Union.

An welchen Leitlinien sich zudem in Niederösterreich orientiert werden soll, war am Dienstag Thema einer Pressekonferenz. Im St. Pöltner Regierungsviertel präsentierte Landeshauptfrau Johanna Mikl‑Leitner (ÖVP) die erste niederösterreichische Strategie für Künstliche Intelligenz. Es brauche mehr Orientierung, digitale Kompetenzen und klare Spielregeln, so die Politikerin.

KI sei in Niederösterreich bereits Alltag, wie Mikl-Leitner ausführte. So würden etwa 39 Prozent der Menschen im Land KI‑Anwendungen nutzen, etwa ein Drittel der Bevölkerung im beruflichen Umfeld. Die Strategie ist als Handlauf für das gesamte Bundesland gedacht - von der Bevölkerung, den Gemeinden und Bezirken bis hin zur Wirtschaft.

KI und Gutachten

Auch in der Landesverwaltung soll KI künftig eine zentrale Rolle einnehmen, etwa in der Abwicklung von Sachverständigengutachten. Zudem befinde sich ein Bürgerservice‑Chatbot in Vorbereitung. Gleichzeitig möchte das Land durch den Einsatz neuer Technologien Personal einsparen, ohne Abstriche bei der Qualität. Die Landeshauptfrau wies an dieser Stelle darauf hin, dass ab 2027 jede dritte frei werdende Stelle im Landesdienst sowie in ausgelagerten Landesgesellschaften nicht nachbesetzt wird – womit 120 Posten wegfallen werden.