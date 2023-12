Elvis-Spektakel mit Dennis Jale und Donna Presley

Goldene Zeit der Rockmusik

Der gebürtige Waldviertler Dennis Jale gastiert bei seiner Tour „The Original Musicians of Elvis“ heuer einmal in Salzburg, zweimal in Wien und eben in Amstetten. Die Show ist gespickt mit Hits und Anekdoten aus der goldenen Zeit der Rockmusik. Donna Presley, die Tochter der Schwester des Vaters von Elvis, verbrachte viel Zeit in Graceland und auf der „Circle G Ranch“ von Elvis.