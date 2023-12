Ein Amstettner hat auch mit 76 Jahren noch nicht genug vom Sport

In 33 Jahren als Amstettner ASKÖ-Bezirkschef und in zehn Jahren als Amstettner Sportstadtrat war Etlinger wichtiger Impulsgeber in der Region. Sein Trainer- und Funktionärs-Know-how teilt er auch als Sport-Blogger unter dem Titel „Bewegung ist Leben – Leben ist Bewegung“. Und einmal in der Woche steht auch noch aktiv Volleyball am Programm.