Niederösterreich: 28-Jähriger rutschte am Türkensturz aus

Am Türkensturz in Gleißenfeld (Bezirk Neunkirchen) verging sich am Samstag gegen 10 Uhr ein 28-Jähriger beim Aufstieg in der Felswand. Der junge Mann rutschte zweimal ab, wurde dabei aber nicht verletzt. Dennoch traute er sich im steilen und schroffen Gelände nicht mehr weitergehen und setzte einen Notruf ab.