Niederösterreich rüstet mit 13 neuen Wasserpegel-Stationen auf

Niederösterreich erweitert sein Wasserpegel-Messnetz um 13 neue Stationen. Die zusätzlichen Messstellen sollen Hochwasserprognosen verbessern und im Ernstfall eine raschere Reaktion ermöglichen.

Künftig liefern insgesamt 150 fernübertragene Messstationen Echtzeitdaten zur aktuellen Wasserlage in Niederösterreichs Gewässern. Ergänzt wird das System durch ebenso viele Messstellen für Niederschläge und Grundwasserstände. Die Daten dienen als Entscheidungsgrundlage für Einsatzorganisationen und stehen auch der Bevölkerung online zur Verfügung. Aktuelle Wasserstände, Durchflussmengen und Niederschläge können unter www.wasserstand-niederoesterreich.at abgerufen werden.