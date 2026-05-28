Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Mit 101 km/h im Ortsgebiet: 33-Jähriger muss Führerschein abgeben
Bei einem Überholvorgang im Bezirk Lilienfeld wurde ein Lenker mit stark überhöhter Geschwindigkeit gemessen.
Ein Pkw-Lenker ist am späten Mittwochnachmittag mit 101 km/h durch das Ortsgebiet von Kleinzell (Bezirk Lilienfeld) gerast. Gemessen wurde das deutlich überhöhte Tempo während eines Überholvorgangs des 33-Jährigen, teilte die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit.
Führerschein entzogen und angezeigt
Dem Niederösterreicher wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Eine Anzeige geht an die Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld.
Kommentare