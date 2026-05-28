Mit 101 km/h im Ortsgebiet: 33-Jähriger muss Führerschein abgeben

Ein Pkw-Lenker ist am späten Mittwochnachmittag mit 101 km/h durch das Ortsgebiet von Kleinzell (Bezirk Lilienfeld) gerast. Gemessen wurde das deutlich überhöhte Tempo während eines Überholvorgangs des 33-Jährigen, teilte die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit.