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Niederösterreich

Mit 101 km/h im Ortsgebiet: 33-Jähriger muss Führerschein abgeben

Bei einem Überholvorgang im Bezirk Lilienfeld wurde ein Lenker mit stark überhöhter Geschwindigkeit gemessen.
28.05.2026, 08:42

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Eine rote Polizeikelle mit der Aufschrift „Halt Polizei“ wird vor einem unscharfen Auto gezeigt.

Ein Pkw-Lenker ist am späten Mittwochnachmittag mit 101 km/h durch das Ortsgebiet von Kleinzell (Bezirk Lilienfeld) gerast. Gemessen wurde das deutlich überhöhte Tempo während eines Überholvorgangs des 33-Jährigen, teilte die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit.

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Führerschein entzogen und angezeigt

Dem Niederösterreicher wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Eine Anzeige geht an die Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld.

Lilienfeld
Agenturen  | 

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