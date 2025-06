"Das Limit ist erreicht": Top-Restaurant in NÖ schließt für immer

Der Familienbetrieb wird seit Jahrzehnten von drei Generationen geführt und war nicht nur ein Treffpunkt für Gourmets, sondern auch beliebt bei Freizeitsportlern – dank seiner Lage direkt am Traisentalradweg .

„Viele schwere Zeiten haben wir hinter uns, und immer gab es nur eine Option: weiterkämpfen. Das Leben meint es oft leider anders, und so ist es nach vielen Jahrzehnten und fünf Generationen Familientradition an der Zeit, Abschied zu nehmen und neue Wege zu gehen“, heißt es in dem emotionalen Posting.

Die Schließung erfolgt kurzfristig: Ab kommendem Montag bleiben die Türen des Restaurants geschlossen.

Hotelbetrieb bereits 2022 eingestellt

„Das Limit ist erreicht, unsere Reserven sind aufgebraucht. Die allgemeine wirtschaftliche Lage wird immer schwieriger, auch wir haben das stark zu spüren bekommen“, erklärt Elisabeth Melichar-Haimeder. Bereits im Jahr 2022 wurde der Hotelbetrieb eingestellt – nun wird auch der Herd abgedreht.