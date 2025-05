Neustart für Neuwahl: Gabi Scharrer Spitzenkandidatin der SPÖ Vösendorf

Die Volksschullehrerin und langjährige Obfrau des Musikvereins Vösendorf will "für frischen Wind, Bürgernähe und ein neues Miteinander in der Gemeinde stehen", wie sie betont. „Ich kandidiere, weil mir Vösendorf sehr am Herzen liegt und wir einen echten Neustart in der Vösendorfer Gemeindepolitik brauchen."