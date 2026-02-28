Paukenschlag in Neunkirchen: Bezirksfeuerwehr-Chef wurde abgewählt

Einen überraschenden Wechsel hat die Wahl zum neuen Bezirksfeuerwehrkommandanten von Neunkirchen gebracht. Mit Josef Huber (63) verlor eine Institution des Feuerwehrwesens die Kampfabstimmung am Samstagvormittag in der Landwirtschaftlichen Fachschule in Warth . Der Neunkirchner Feuerwehrkommandant Mario Lukas (38) hatte sich ebenfalls zur Wahl des neuen Bezirkschefs aufstellen lassen. Und den Urnengang im ersten Anlauf gewonnen.

Mario Lukas gewann Kampfabstimmung gegen amtierenden Bezirksfeuerwehr-Chef

Die genauen Beweggründe, weshalb Lukas zwei Jahre vor dem altersbedingten Ende von Josef Huber als Bezirkschef der Feuerwehr gegen den erfahrenen Langzeit-Kommandanten antrat, sorgen im Vorfeld für heftige Debatten und Gerüchte. Huber bekleidete das Amt seit 2004, ist im Landesfeuerwehrverband tief verwurzelt und dort für Ausrüstung und Technik verantwortlich. Er meisterte als Katastrophen-Manager mehrere Hochwasser oder den gewaltigen Waldbrand in Hirschwang an der Rax 2021. Huber, Chef der Feuerwehr Aspang, wollte bis 65 Jahre noch das Amt des Bezirkskommandanten bekleiden.

Mario Lukas machte diesen Plan aber zunichte. Er wurde am Samstag mit knapper Mehrheit zum neuen Chef des Feuerwehrbezirkes Neunkirchen gewählt. 90 Stimmen entfielen bei der Wahl auf Lukas, 72 auf Josef Huber. Dieser nahm seine Abwahl enttäuscht zur Kenntnis.