Wohnhausbrand in Pottschach: Flammen schlugen aus Fenster
Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte wurde verhindert, dass das Feuer sich ausbreitete.
Die Rauchsäulen über einem brennenden Haus in Pottschach waren am Sonntagnachmittag weit zu sehen und lösten einen Großeinsatz mehrerer Feuerwehren aus.
Gegen Mittag wurden die Einsatzkräfte mit der Meldung „Wohnhaus brennt“ alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte schlugen Flammen aus einem Fenster im Erdgeschoss des Hauses.
Umgehend entsandte die Feuerwehr mehrere Atemschutztrupps zur Brandbekämpfung ins Innere des Gebäudes. Der Löschangriff erfolgte mit zwei Angriffsleitungen, parallel dazu wurde eine umfassende Wasserversorgung aufgebaut.
Kommentare