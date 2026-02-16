Wohnhausbrand in Pottschach: Flammen schlugen aus Fenster

Brandursache noch unklar

Zusätzlich kam ein Druckbelüfter zum Einsatz, wodurch das Gebäude rasch entraucht wurde und die Sichtverhältnisse für die eingesetzten Trupps verbessert wurde. "Dank des schnellen und koordinierten Vorgehens konnte eine Ausbreitung der Flammen auf den ersten Stock verhindert werden", hieß es von den Einsatzkräften.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar, Ermittlungen dazu laufen.