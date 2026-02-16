Bezirk Neunkirchen

Wohnhausbrand in Pottschach: Flammen schlugen aus Fenster

Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte wurde verhindert, dass das Feuer sich ausbreitete.
16.02.2026, 09:22

Brand in Bezirk Neunkirchen

Die Rauchsäulen über einem brennenden Haus in Pottschach waren am Sonntagnachmittag weit zu sehen und lösten einen Großeinsatz mehrerer Feuerwehren aus. 

Gegen Mittag wurden die Einsatzkräfte mit der Meldung „Wohnhaus brennt“ alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte schlugen Flammen aus einem Fenster im Erdgeschoss des Hauses.

Umgehend entsandte die Feuerwehr mehrere Atemschutztrupps zur Brandbekämpfung ins Innere des Gebäudes. Der Löschangriff erfolgte mit zwei Angriffsleitungen, parallel dazu wurde eine umfassende Wasserversorgung aufgebaut.

Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz.

Brandursache noch unklar

Zusätzlich kam ein Druckbelüfter zum Einsatz, wodurch das Gebäude rasch entraucht wurde und die Sichtverhältnisse für die eingesetzten Trupps verbessert wurde. "Dank des schnellen und koordinierten Vorgehens konnte eine Ausbreitung der Flammen auf den ersten Stock verhindert werden", hieß es von den Einsatzkräften.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar, Ermittlungen dazu laufen.

Niederösterreich
