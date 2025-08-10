Neun Verletzte bei Auffahrunfall auf der Westautobahn in NÖ

Ein Verkehrsunfall auf der Westautobahn (A1) bei der Auffahrt Ybbs (Bezirk Melk) hat am Sonntag neun Verletzte gefordert, darunter auch mehrere Kinder.

Ein nachkommendes Auto war auf einen Pkw samt Anhänger aufgefahren und mit dem Anhänger rechts von der Fahrbahn im Straßengraben zum Stillstand gekommen.