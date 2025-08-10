Der nächste Anlauf: Wieder Antrag auf bedingte Entlassung von Josef Fritzl

Die Wiener Strafverteidigerin Astrid Wagner hat am Landesgericht Krems erneut einen Antrag auf bedingte vorzeitige Entlassung des im Inzestfall von Amstetten zu lebenslanger Haft verurteilten Josef F. eingebracht. Seit dem Jahr 2023 beschäftigen ähnliche Anträge bereits die Justiz. Beim inzwischen 90-Jährigen, der unter einer Demenzerkrankung leidet, seien alle Anforderungen für eine Freilassung gegeben, sagte Wagner der APA am Sonntag.

In einem ersten Schritt sollen zumindest Entlassungsvorbereitungen eingeleitet werden, hieß es von Seiten der Anwältin. "Von ihm geht laut gerichtsmedizinischen Gutachten keine Gefahr für die Allgemeinheit mehr aus. Die Mindeststrafe von 15 Jahren hat mein Mandant verbüßt. Nach einer entsprechenden Vorbereitung steht einer Entlassung nichts mehr im Wege“, argumentiert Wagner. In Normalvollzug verlegt Begleitete Freigänge oder andere Maßnahmen zur Vorbereitung auf ein Leben in Freiheit habe es bisher nicht gegeben, kritisiert sie.