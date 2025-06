Bäder sind für Gemeinden seit jeher kein Geschäft, schon gar nicht bei der aktuell tristen Finanzlage. Da sorgt es schon für Aufsehen, wenn, so wie im Ostarrichi-Ort Neuhofen/Ybbs (Bezirk Amstetten) ein nagelneues Freibad aufgesperrt wird. Im Freizeitzentrum des Mostorts nimmt das neue Wasser-Eldorado, das Strahlkraft in alle Nachbargemeinden hat, am Freitag (6. Juni) den Betrieb auf.

Strahlende Gesichter, gut gelaunte Mitarbeiter und erste kleine Warteschlangen für die im Juni noch vergünstigten Saisonkarten bei der Eingangskassa zeugen beim KURIER-Lokalaugenschein von der Vorfreude auf die Badöffnung.