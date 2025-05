Neues Falco-Bier aus Waldviertler Brauerei

Talenteförderung

Kaum wurde das „Hopf mi Amadeus“ präsentiert, langten bei der kleinen Brauerei bereits Anfragen aus Deutschland und der Schweiz ein: „Wir müssen uns erst anschauen, wie wir alles am besten versandfertig machen“, erklärt der „Gallier“ Bruno Toifl, dessen Sohn Marcel der Bierbrauer ist. Das Bier ist also bereits in aller Munde – und damit fließt Geld in den österreichischen Musiknachwuchsmarkt.

Mit dem Reinerlös werden über die Falco-Privatstiftung junge Talente gefördert. Seit zehn Jahren gibt es das Projekt „Falco Goes School“, einen österreichweiten Talente-Wettbewerb in Schulen. Teilnehmen können Chöre, Einzelkünstler oder Gruppen. Nachdem die Stiftung eine Auswahl in den Schulen – von Volksschule bis Oberstufe – getroffen hat, geht es in die Nachbetreuung, oft startet so eine Musikkarriere. Künstlerinnen und Künstler wie Chris Steger oder Mathea waren etwa dabei, Esther Graf feierte etwa mit dem Song „Mama hat gesagt“ gemeinsam mit Sido und SDP Erfolge.