Die Idylle des Bergdorfes Lunz am See und des umliegenden Ötscherlandes im Spannungsfeld mit mysteriösen Todesfällen und krimineller Energie – das ist das Klima, in dem die Autorin Barbara Smrzka ihren neuen Krimi spielen lässt. Anstatt einen erholsamen Urlaub zu erleben, wird Smrzkas Heldin, die Gärtnerin Toni Schubert aus Wien-Baumgarten, in einen Strudel von bedrohlichen und tödlichen Ereignissen hineingezogen.

In ihrem zweiten Roman "Schlamassel mit Seeblick“ kehrt die gebürtige Mostviertlerin quasi in der literarischen Fantasie in ihre Heimat zurück. Barbara Smrzka ist in Lilienfeld geboren.

Nach dem Studium an der Boku arbeitete die Diplomingenieurin bei der Wiener Verkehrsplanung, danach als Bibliothekarin und ist jetzt Schriftstellerin. Zum guten Leben gehören für die Natur- und Gartenliebhaberin "Bücher, Brot und Rosen“.

Naturkulisse Nach ihrem vorjährigen Erstlingskrimi "Perle vom Wienerwald“ zieht es die Autorin mit ihren Abenteuern aus den Gärten in die prächtigste Naturkulisse. Doch die Urlaubsstimmung durch glasklares Seewasser, stille endlose Wälder und imposante Berge rundherum wird rasch getrübt. Eine ehemalige Studienkollegin, die im Lunzer Forschungszentrum "Biologische Station“ arbeitet, erzählt Toni von Ungereimtheiten an ihrem Arbeitsplatz und beunruhigenden Forschungsdaten um Landwirtschaft in der Nähe der regionalen Flüsse Ybbs und Erlauf.

Schließlich sterben Menschen, unter anderem durch ein Bootsunglück am Lunzer See während eines Konzertes auf der Seebühne. Und auch die Heldin selbst wird Opfer eines mysteriösen Unfalls während einer Bergtour. Eine Geschichte, die Krimifans knisternde Spannung und Urlaubsflair zugleich bieten will.

Erschienen ist "Schlamassel mit Seeblick“, wie bereits der erste Roman von Barbara Smrzka, im Gmeiner-Verlag. Am 23. Mai wird die Autorin übrigens in Lunz am See aus ihrem Krimi lesen. Weitere Lesungen im Mostviertel, etwa in Scheibbs und Traisen, sind für September geplant.