Neos-Rochade im Landtag: Hofer-Gruber geht, Müller folgt nach

Der Generationswechsel war schon im Zuge der Landtagswahl 2023 angekündigt worden, jetzt vollziehen ihn die Neos.

Der stellvertretende Landesparteivorsitzende Helmut Hofer-Gruber verabschiedet sich mit der September-Sitzung aus dem Landtag. Sein Mandat übernimmt der ehemalige Junos-Vorsitzende und frühere Perchtoldsdorfer Gemeinderat Christoph Müller.

Weiter im Badener Gemeinderat

„Nach acht Jahren im Landtag ist für mich der Moment gekommen, das Ruder an die nächste Generation zu übergeben", sagt Hofer-Gruber.

"Bei Neos reden wir nicht nur über Generationengerechtigkeit und Jugendpolitik – wir geben jungen Menschen auch die Chance, Verantwortung zu übernehmen. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass unsere Ideen, Energie und Überzeugungen in den Händen der nächsten Generation weiterwirken.“