Niederösterreich: Die Naturhelden von morgen werden gesucht

Der Nationalpark Donauauen ist einzigartig: Er erstreckt sich auf mehr als 9.600 Hektar Fläche, was ihn zur letzten großen Flussauenlandschaft Mitteleuropas macht. So vielfältig wie die Natur auf beiden Seiten der Lebensader Donau ist, so vielfältig ist auch die Tierwelt der Auen. Sie zu bewahren ist keine Frage von Jahren, sondern von Generationen.