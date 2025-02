Eis statt Pulverschnee: Lebensgefahr für Anfänger in den Bergen

Der Winter ist in Ostösterreich auf dem besten Weg, neue Rekorde aufzustellen – nämlich in Sachen Trockenheit. Diese ist speziell in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland extrem. Wie extrem, das zeigt eine repräsentative Messstation in Wiener Neustadt. Seit Ende November 2024 fielen dort nur 16 Liter/m² Regen bzw. Schnee. Das sind um 75 Prozent weniger als üblich, in Reichenau an der Rax fehlen sogar knapp 80 Prozent zu einem Normalwinter.

Die Wetterextreme machen auch vor dem Gebirge nicht Halt. Anstatt von Lawinengefahr herrscht auf den beliebten Ausflugsbergen wie Schneeberg, Rax und teilweise auch auf der Hohen Wand Lebensgefahr durch Eisglätte.