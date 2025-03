Nach Felssicherung in der Wachau: Aggsteiner Straße wird geöffnet

Nach dem Felssturz im Juni 2024 in Schönbühel-Aggsbach (Bezirk Melk) in der Wachau wird die Aggsteiner Straße (B33) morgen, Freitag, ab 9.00 Uhr wieder vollständig für den Verkehr geöffnet.

Man habe "grünes Licht für die Freigabe", teilte Landeshauptmann-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) am Donnerstag nach der behördlichen Begehung der umfangreichen Sicherungsmaßnahmen in einer Aussendung mit. Die Buslinie 720 nimmt mit Montag, 24. März, wieder den Normalbetrieb auf.

"Ich freue mich, dass die Betriebe nun ohne Einschränkungen in die neue Saison starten können", teilte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in einer Aussendung mit. "Damit atmen die Anrainerinnen und Anrainer auf und die Gastgeberinnen und Gastgeber des Südufers sind wieder ohne Umwege erreichbar." Zahlreiche Besucher werden etwa Ende März aufgrund der bevorstehenden Marillenblüte erwartet.

Felssicherung war laut Landbauer "enorme Herausforderung"

"Die Felssicherung war eine enorme Herausforderung. Um größtmögliche Sicherheit für unsere Arbeiter und Fachkräfte zu gewährleisten, mussten die Felsmassen Schritt für Schritt von oben nach unten abgetragen werden. Auch die Sicherungsmaßnahmen konnten ausschließlich in dieser Reihenfolge ausgeführt werden - großteils händisch, unter extremen Bedingungen und gesichert am Seil in der Felswand", schilderte Landbauer. "Dank des hohen Einsatzes aller Beteiligten und der Ausweitung der Arbeitszeiten auf Wochenenden und Feiertage konnte das Projekt deutlich schneller abgeschlossen werden als geplant", hieß es in der Aussendung.

Am 3. Juni 2024 waren rund 6.000 Kubikmeter Gestein mit einem Gewicht von rund 12.000 Tonnen zwischen den Ortschaften Aggsbach-Dorf und Aggstein abgegangen. Der betroffene Abschnitt der B33 und des Donauradweges wurden gesperrt. Verletzt wurde niemand.