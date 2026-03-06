Musikverein in Viehdorf startet mit Konzert ins Jubiläumsjahr
Mit seinem Frühjahrskonzert rückt der Mostviertler Musikverein Viehdorf am ersten März-Wochenende seine eigene Geschichte in den Fokus. Samstagabend (19.30 Uhr) und Sonntagnachmittag (14 Uhr) stehen zwei Jubiläumskonzerte an, weil der Verein am 7. März genau vor 80 Jahren gegründet worden ist.
Im Jahr nach dem Kriegsende nahm 1946 der Militärmusiker Johann Heiß den Taktstock in die Hand und begann mit 13 weiteren Musikern zu üben. Der Musikant Franz Haunschmid übernahm das Organisatorische des Vereins, der sich zuerst "Edelweiß“ nannte. Die Viehdorfer Musikkapelle ist in den vergangenen 80 Jahren in der Gemeinde zur Institution geworden.
Das heurige Jubiläumsjahr wird mit dem zweimaligen Konzert eröffnet. Im Saal der örtlichen Volksschule bemühen sich 70 aktive Vereinsmitglieder um ein perfektes Konzerterlebnis. Das Programm ist bunt gemischt und reicht vom Konzertmarsch über rasante Solostücke bis zu Rock’n Roll-Nummern und moderner Volksmusik.
Atemberaubende Konzertwerke, wie "Caledonia“ (Oliver Waespi) oder "The Legend of Maracaibo“ (Jose Alberto Pina) bescheren dem Publikum spannende musikalische Geschichten.
Ihre musikalische Bandbreite will die vielköpfige Kapelle auch mit dem fetzigen Medley "Elvis - the King“ unter Beweis stellen. Beim Festival "Woodstock der Blasmusik“ von den Massen umjubelt, wird die moderne Hymne "Schena Mensch" von "folkshilfe“ auch von den Viehdorfer Musikern unter Kapellmeister Thomas Atzenhofer in der Blasmusikversion aufgelegt. Ein weiterer rasanter Höhepunkt des Programms ist sicher der bekannte Formel-1-Filmmusikhit "Formula One Theme“.
Jubiläumsfest
Feiern wird der Musikverein Viehdorf seinen Geburtstag auch noch im September mit dem zweitägigen Jubiläumsfest "Gemeinsam im Takt“. Ein Sternmarsch mit Kapellen aus dem Mostviertel, ein Auftritt der Brass-Formation "Brassaranka", ein Radiofrühschoppen und ein Bezirksweisenblasen gehen am 12. und 13. September über die Bühne.
