Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Premiere

Hitfeuerwerk der 80er-Jahre eröffnete die Sommerspiele Melk

Die Musikrevue unter dem Motto „Beat it – Da Da Da“ lässt das Kult-Jahrzehnt wieder aufleben.
Fatma Cayirci
10.07.2026, 18:12

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Die Musikrevue in Melk hat gestartet.

Donnerstagabend startete die Musikrevue „Beat it – Da Da Da“ der Sommerspiele in Melk. Die Wachauarena verwandelte sich zurück in eine Zeitmaschine in die 80er-Jahre. Das Buch zur Revue stammt von Wolfgang Berthold und Gerald Huber-Weiderbauer. Letzterer hat auch die musikalische Leitung inne. 

Intendant Alexander Hauer bei der Premiere von der Musikrevue in Melk.

Intendant Alexander Hauer mit Cornelia Lamprechter (neue Geschäftsführerin von NÖKU), Bettina Hauer-Schneck, Florian Schneck und Heidi Niederer. 

Auch die Mode und Frisuren der damaligen Zeit sorgten auf der Bühne für so manche Lacher. Julia Klug (Kostümbild), Beate Bayerl (Maskenbild) und ihre Teams überzeugen mit einer stimmigen Gestaltung. Das Bühnenbild von Renato Sobotta überzeugte mit klaren Formen und vielen kreativen Möglichkeiten, gespielt wurde gleichzeitig auf mehreren Ebenen.

Prominente Gäste bei der Premiere

Intendant Alexander Hauer begrüßte auch dieses Jahr zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus der Region darunter auch hochkarätig Namen sowie die Schauspielerin Ursula Strauss.

Auch Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft waren vertreten und zwar: ÖVP-Abgeordnete im EU- Parlament Alexander Bernhuber, NÖ-Militärkommandant Georg Härtinger, Melker ÖVP- Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann und Geschäftsführerin der Tischlerei Fürst Möbel GmbH, Martin Fürst. Auch Cornelia Lamprechter,  die neue Geschäftsführerin der Niederösterreichischen Kulturwirtschaft (NÖKU) war auch bei der Premiere vor Ort. 

Das Technik Team bei der Revue.

Martina Fürst mit Freunden bei der Revue.

Alexander Bernhuber mit NÖ-Militärkommandant Georg Härtinger und seiner Gattin

Martin Grüneis mit Gattin.

Wolfgang und Barbara Heindl gemeinsam mit Rosemarie Zeitelhofer und Alfred Heindl

Ursula Strauss mit Partner und Fotografin Daniela Matejschek bei der Revue.

Vizebürgermsiter Wolfgang Kaufmann von Melk mit Freunden.

Barbara Buchegger von den Melker Grünen mit Freunden unter anderem Stefan Zach bei der Premiere.

Johannes Schrabauer und Johannes Haselsteiner bei der Musikrevuepremiere in Melk.

Lisa Kemsies, Sarah Schober, Sigrid Schmoll, Anna Faltner und Christa Simoner

Vincent Bueno und Katharina Glas bei der Premiere.

Joahnnes Schmutzer, Sebastian Schneider und Michael Gansberger bei der Premiere.

David Hemetzberger, Barbara Freytag und Jakob Kammerer bei der Premiere.

Das Team um die Musikrevue Melk nach der Veranstaltung.

Anna Rihs und Karolina Ellinger bei der Premiere.

Bernhuber betonte bei seiner Ansprache, dass die Musikrevue in Melk ein Blick ins Geschichtsbuch ist, und er schlug eine Brücke zur Gegenwart. „Die Revue zeigt, dass auch die 80er Jahre sein Herausforderungen und geopolitische Probleme hatte. Wir sollten und im Alltag öfter vom positiven überzeugen“, so Bernhuber. 

Melk
kurier.at  | 

Kommentare