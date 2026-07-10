Hitfeuerwerk der 80er-Jahre eröffnete die Sommerspiele Melk

Donnerstagabend startete die Musikrevue „Beat it – Da Da Da“ der Sommerspiele in Melk . Die Wachauarena verwandelte sich zurück in eine Zeitmaschine in die 80er-Jahre. Das Buch zur Revue stammt von Wolfgang Berthold und Gerald Huber-Weiderbauer . Letzterer hat auch die musikalische Leitung inne.

Auch die Mode und Frisuren der damaligen Zeit sorgten auf der Bühne für so manche Lacher. Julia Klug (Kostümbild), Beate Bayerl (Maskenbild) und ihre Teams überzeugen mit einer stimmigen Gestaltung. Das Bühnenbild von Renato Sobotta überzeugte mit klaren Formen und vielen kreativen Möglichkeiten, gespielt wurde gleichzeitig auf mehreren Ebenen.

Prominente Gäste bei der Premiere

Intendant Alexander Hauer begrüßte auch dieses Jahr zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus der Region darunter auch hochkarätig Namen sowie die Schauspielerin Ursula Strauss.

Auch Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft waren vertreten und zwar: ÖVP-Abgeordnete im EU- Parlament Alexander Bernhuber, NÖ-Militärkommandant Georg Härtinger, Melker ÖVP- Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann und Geschäftsführerin der Tischlerei Fürst Möbel GmbH, Martin Fürst. Auch Cornelia Lamprechter, die neue Geschäftsführerin der Niederösterreichischen Kulturwirtschaft (NÖKU) war auch bei der Premiere vor Ort.