Musik, Schauspiel, Tanz: "Federrausch“ feiert in den Kasematten Premiere

Ensemble Federrausch in den Kasematten
Neues Kulturformat des Wiener Neustädter Komponisten, Autors und Pianisten Florian Hecher.
09.01.26, 14:14

Die Kasematten in Wiener Neustadt haben sich als einzigartige Kultur- und Ausstellungsbühne in Niederösterreich in der Szene etabliert. Am 22. Jänner wird das künstlerische Portfolio in Wiener Neustadt um ein neues Kulturformat erweitert.

Ensemble Federrausch

Komponist und Autor Florian Hecher (34) verwebt Musik, Schauspiel, Tanz und Malerei zu einer, wie er meint, "tiefberührenden musikalischen Erzählung“.

Erwachen im Jenseits

Witzig und leichtfüßig behandelt das Ensemble Federrausch drei große Themen, die auch den Titel des Programms bilden: #Liebe#Jenseits#Musik.

Das Stück dreht sich um einen Mann, der im Jenseits erwacht. Von dort blickt er auf sein Leben zurück und begleitet aus der unsichtbaren Position des Jenseits heraus seine Hinterbliebenen in deren Trauerprozess.

Die Gruppe bei einem Auftritt auf der Rax

Nachwuchsförderung

Das Stück verbindet emotionales Erzählen mit philosophischer Tiefe – und schafft zugleich Raum für Humor und Leichtigkeit. Florian Hecher ist nicht nur Leiter des Ensembles, er fördert als Pädagoge auch den Nachwuchs. "Indem ich jungen Talenten von außen bei Federrausch-Konzerten selbst eine Bühne gebe“, so der Komponist.

Uraufgeführt wurde das Programm in Kottingbrunn im Bezirk Baden. Auch auf der Rax ist man auf das Potenzial der Gruppe bereits aufmerksam geworden. Dort erfolgte bereits eine sehr erfolgreiche Aufführung und weitere sind aktuell in Planung.

kurier.at, paw  | 

