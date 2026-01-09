Musik, Schauspiel, Tanz: "Federrausch“ feiert in den Kasematten Premiere

Die Kasematten in Wiener Neustadt haben sich als einzigartige Kultur- und Ausstellungsbühne in Niederösterreich in der Szene etabliert. Am 22. Jänner wird das künstlerische Portfolio in Wiener Neustadt um ein neues Kulturformat erweitert.

Komponist und Autor Florian Hecher (34) verwebt Musik, Schauspiel, Tanz und Malerei zu einer, wie er meint, "tiefberührenden musikalischen Erzählung“.

Erwachen im Jenseits

Witzig und leichtfüßig behandelt das Ensemble Federrausch drei große Themen, die auch den Titel des Programms bilden: #Liebe#Jenseits#Musik.

Das Stück dreht sich um einen Mann, der im Jenseits erwacht. Von dort blickt er auf sein Leben zurück und begleitet aus der unsichtbaren Position des Jenseits heraus seine Hinterbliebenen in deren Trauerprozess.