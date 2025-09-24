Milch x Honig Festival: Mut und Magie in den Kasematten

Wenn sich im Herbst die Neue Bastei in den Wiener Neustädter Kasematten verwandelt, dann heißt es wieder: Bühne frei für musikalische Experimente. Vom 30. Oktober bis 14. November 2025 lädt das Festival Milch x Honig bereits zum dritten Mal zu einer Reise zwischen Klang, Kunst und Vision. Im Mittelpunkt steht die Begegnung – zwischen Musikerinnen, Publikum und künstlerischen Ideen, die Grenzen überschreiten und Neues wagen.

Möglichkeiten

„Musik hat verstanden, dass Ideen endlos kombiniert werden können. Sie bietet einen unendlichen Garten an Möglichkeiten, den wir von Freude geleitet erkunden dürfen. Dafür steht Milch x Honig. Hier treffen sich Musikerinnen und Musiker aus verschiedenen Ecken der Welt, um ihre Schätze zu teilen und sich voneinander inspirieren zu lassen“, sagt Christoph Zimper, künstlerischer Leiter des Festivals.

Wie klingt ein Streichoktett von Mendelssohn, wenn es sich mit den Songs von Anna Mabo verbindet? Kann klassische Musik fliegen? Und wie fühlt es sich an, wenn man sich zu Rhythmen bewegt, als ob niemand zusieht? Antworten darauf gibt das Festival mit seinen ungewöhnlichen Formaten.

Den Auftakt macht „Mendelssohn as I know him“ (30.10.), bei dem das frühe Streichoktett von Felix Mendelssohn Bartholdy auf die pointierten Songs von Liedermacherin Anna Mabo trifft.