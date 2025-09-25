2x2 Tickets für Anna Mabo beim Milch x Honig Festival zu gewinnen

Am 30. Oktober 2025 fällt der Startschuss für die dritte Auflage des Festivals Milch x Honig Festivals in den Kasematten Wiener Neustadt. Zwei Wochen lang – bis zum 14. November – stehen dort außergewöhnliche Musikformate und kreative Begegnungen im Mittelpunkt.

Den Auftakt macht „Mendelssohn as I know him“ (30.10 um 19:30h), bei dem das frühe Streichoktett von Felix Mendelssohn Bartholdy auf die pointierten Songs von Liedermacherin Anna Mabo trifft. Ein Abend, der klassische Musik und Liedkunst überraschend neu zusammendenkt.

Der KURIER verlost 2 x 2 Tickets für diesen besonderen Festivalabend. Jetzt bis 19. Oktober 2025 mitspielen.

Mehr Infos unter: www.milchundhonig-wn.at