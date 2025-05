Müll und Lärm: Wiener Neustadt schickt Sicherheitsdienst auf Patrouille

Lärm, illegaler Müll und andere Störungen: Nach einer Reihe von Beschwerden in manchen Stadtvierteln von Wiener Neustadt greift die Stadtgemeinde zu drastischen Mitteln. Mit dem Ziel, die Lebensqualität in den Wohnsiedlungen zu verbessern, ist seit Kurzem ein Sicherheitsdienst an den Wochenenden in den Problemvierteln unterwegs.