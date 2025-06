"Wenn man sich das Portfolio der MS Pulkau ansieht, merkt man sofort am Leitspruch ,Kreativität wecken – Persönlichkeit bilden – Techniken fördern', dass Begabungs- und Begabtenförderung in dieser Schule großartig gelebt und umgesetzt wird. Alle Qualitätskriterien zur Erlangung des Gütesiegels sind mit Bravour erfüllt", war Angelika Gausterer-Wöhrer die Begeisterung bei der Verleihung des "GripS-Gütesiegels", die in der Schule erfolgte, anzuhören. Sie ist Landeskoordinatorin für Begabungs- und Begabtenförderung der Bildungsdirektion NÖ .

Die Aufgabenstellungen an die Schüler sind komplexer, zusätzlich gibt es individuelle Förderangebote. "Das Kriterium, dass außerschulisches Lernen ermöglicht wird, ist perfekt erfüllt", ist Gausterer-Wöhrer erfreut. So werden unverbindliche Übungen zur Interessens- und Begabungsförderung angeboten. Schüler dürfen etwa an Atelier- oder Forschertagen teilnehmen. Was die Landeskoordinatorin an der MS Pulkau noch begeistert: "Kooperationen werden an diesem Standort gelebt." So besteht sehr gute Zusammenarbeit mit dem Nationalpark Thayatal, Young Science Botschaftern und mit Leseexperten beim Literaturfrühstück.

Ziel für nächstes Jahr: Volksschule soll ebenfalls Gütesiegel bekommen

Außerdem nimmt die MS Pulkau als einzige Pilotschule der Bildungsregion 2 an der „Digitalen Drehtür“ teil. Dabei haben Schüler die Möglichkeit, sich zeitweise „aus dem Unterricht herauszudrehen“, um an individuellen Programmen teilzunehmen. Angeboten werden auch digitale Kursangebote, die flexibel und ortsunabhängig genutzt werden können.