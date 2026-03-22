Niederösterreich

Motorradunfall in Weißenkirchen: Mit Helikopter in die Klinik

Ein 42-jähriger Motorradfahrer wurde bei einer Kollision mit einem Pkw schwer verletzt.
22.03.2026, 18:46

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Die Feuerwehr Weissenkirchen bei der Bergung des kaputten Motorrades

Bei einem Verkehrsunfall in Weißenkirchen in der Wachau wurde Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der 42-jährige Mann aus dem Bezirk St. Pölten kollidierte in einer Kurve mit dem Pkw einer 19-jährigen Wienerin.

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Hubschraubereinsatz nach Kollision

Nach dem Zusammenstoß kam der Motorradfahrer zu Sturz und zog sich Verletzungen schweren Grades zu. Der Mann wurde mit dem ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 2 ins Universitätsklinikum Krems geflogen. Die 19-jährige Pkw-Lenkerin aus Wien blieb bei dem Unfall unverletzt.

Blaulicht Krems
kurier.at, paw  | 

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