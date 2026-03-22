Motorradunfall in Weißenkirchen: Mit Helikopter in die Klinik

Bei einem Verkehrsunfall in Weißenkirchen in der Wachau wurde Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der 42-jährige Mann aus dem Bezirk St. Pölten kollidierte in einer Kurve mit dem Pkw einer 19-jährigen Wienerin.

Hubschraubereinsatz nach Kollision

Nach dem Zusammenstoß kam der Motorradfahrer zu Sturz und zog sich Verletzungen schweren Grades zu. Der Mann wurde mit dem ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 2 ins Universitätsklinikum Krems geflogen. Die 19-jährige Pkw-Lenkerin aus Wien blieb bei dem Unfall unverletzt.