Motorradfahrer krachte bei St. Aegyd in entgegenkommenden Pickup

Die hohe Zahl an Unfällen, an denen Motorradfahrer beteiligt sind, sorgte heuer schon für Schlagzeilen. Zu einem schweren Crash mit einem beteiligten Biker ist es am Sonntag wieder im Bezirk Lilienfeld gekommen. Bei St. Aegyd ist auf der B21 (Gutensteiner Straße) Richtung Mariazell ein Motorradfahrer frontal in einen Pkw gekracht.

Auch der entgegenkommende Pickup wurde schwer beschädigt.

Zum Unglück kam es kurz vor Mittag in der bekannten "Bärengraben-Kurve“ nahe der Landesgrenze zur Steiermark. Dort war ein 48-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Gänserndorf in Fahrtrichtung Mariazell in einen entgegenkommenden Pkw gekracht.

Der Zweiradfahrer wurde durch die wuchtige Kollision mit dem schweren Pickup zurück auf die Straße geschleudert und dabei schwer verletzt.

C15 landete auf der B21.

Notarzthubschrauber im Einsatz Er wurde vom Rettungsdienst und dem Team des Notarzthubschrauber Christophorus 15 erstversorgt und anschließend ins Landesklinikum Amstetten geflogen. Die beiden Insassen des Autos sind laut Feuerwehr offensichtlich nicht schwerer verletzt worden. Sie mussten aber trotzdem zur ärztlichen Untersuchung vom Rettungsdienst ins Spital transportiert werden.

