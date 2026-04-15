Biker im Drogenrausch raste in NÖ nächtens mit 209 km/h über A1
Mit einem Tempo von 209 km/h statt der erlaubten 130 ist ein durch Drogen beeinträchtigter Motorradfahrer am späten Dienstagabend über die Westautobahn (A1) bei Haunoldstein (Bezirk St. Pölten) Richtung Wien gerast. Beamte der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich hatten den Raser gegen 22.20 Uhr bemerkt, waren ihm nachgefahren und hatten ihn angehalten.
Führerscheinneuling
Dem 25-Jährigen wurde der Führerschein, den er am selben Tag von der Behörde ausgestellt bekommen hatte, vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Das Motorrad des Mannes wurde laut Polizeiaussendung vorläufig beschlagnahmt, der Raser wird der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.
Nach der Anhaltung erhärtete sich bei den Polizisten der Verdacht, dass sich der 25-Jährige aus dem Bezirk Melk in einem durch Suchtmittel beeinträchtigten Zustand befindet. Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv, weshalb der Mann zur amtsärztlichen Untersuchung vorgeführt wurde. Die klinische Untersuchung beim Amtsarzt verlief dann ebenfalls positiv.
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