Mit einem Tempo von 209 km/h statt der erlaubten 130 ist ein durch Drogen beeinträchtigter Motorradfahrer am späten Dienstagabend über die Westautobahn (A1) bei Haunoldstein (Bezirk St. Pölten) Richtung Wien gerast. Beamte der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich hatten den Raser gegen 22.20 Uhr bemerkt, waren ihm nachgefahren und hatten ihn angehalten.

Führerscheinneuling

Dem 25-Jährigen wurde der Führerschein, den er am selben Tag von der Behörde ausgestellt bekommen hatte, vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Das Motorrad des Mannes wurde laut Polizeiaussendung vorläufig beschlagnahmt, der Raser wird der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.