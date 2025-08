Kräfteraubende Tierrettung: Stier war im Mostviertel in Teich gefallen

Eine mühsame Tierrettung hatten Mitglieder der Feuerwehr Hürm im Bezirk Melk am Montag (4. August) zu bewältigen. In einem dicht bewachsenen Gelände war ein Stier in einen Teich gefallen und konnte diesen nicht mehr selbstständig verlassen. Die Rettung des schweren Tiers gestaltete sich als relativ schweißtreibend und langwierig.