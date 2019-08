Mord von Greinsfurth: Psychiatrisches Gutachten wird erstellt

Die Leiche der 52-Jährigen war am 28. Mai am späten Abend in einem Gebüsch im Bereich des Parkplatzes des Greinsfurther Einkaufszentrums WestSide City von Angehörigen gefunden worden. Die Frau dürfte am Weg zu ihrem auf dem Parkplatz abgestellten Pkw mit dem Beschuldigten zusammengetroffen sein. Nach der Bluttat soll der 39-Jährige mit dem Auto des Opfers rund einen Kilometer in ein Waldgebiet in Greinsfurth gefahren sein. Der Verdächtige wurde nach etwa zweimonatigen Ermittlungen am Montag in Haag im Bezirk Amstetten festgenommen. Er war nicht geständig und sitzt in der Justizanstalt St. Pölten in Untersuchungshaft.