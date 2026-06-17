Mohnblüte & Mohnzelten: Einblicke in ein streng gehütetes Familienrezept

Katrin Pilz bewahrt in Gmünd eine jahrzehntealte Familienrezeptur, die bereits ihr Großvater streng geheim gehalten hat. Der wichtigste Schritt bei der Herstellung der Mohnzelten ist das Quetschen des Mohns, damit sich sein volles und nussiges Aroma entfalten kann. Für die Füllung werden außerdem Zucker, Zimt, Vanille und Powidl sorgfältig miteinander vermengt. Umhüllt wird die Mischung von einem Kartoffelteig, der den Mohnzelten ihre typische Konsistenz verleiht. Damit die Oberfläche beim Backen nicht aufplatzt, werden vor dem Einschieben in den Ofen kleine Löcher eingestochen. Nach rund 25 Minuten Backzeit ist die traditionelle Süßspeise auch schon fertig. Mittlerweile gibt es den Mohnzelten in zahlreichen Varianten, von Vegan über Bio bis hin zu Dinkel.