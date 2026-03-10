Niederösterreich

Mödlings erstes "Spiele-Café" ist ein echter Familienbetrieb

Pia und Raphael Pikisch haben in der Stadtgalerie eine Kombination aus Kaffeehaus und Indoor-Spielplatz geschaffen.
Stefan Jedlicka
10.03.2026, 11:31

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Vater, Mutter und zwei Kinder sitzen an einem Tisch

Ein Familienbetrieb als Angebot für Familien: Pia und Ehemann Raphael Pikisch haben in Mödling ihre "Family Lounge" in der Stadtgalerie eröffnet. Während Eltern Frühstück oder Kaffee und Kuchen konsumieren können, stehen Kindern unter anderem Motorikboard, Klettergerüst oder eine Malecke im Indoor-Spielplatz zur Verfügung. 

"Wer kleine Kinder hat und in Ruhe einen Kaffee außerhalb der eigenen vier Wände genießen möchte, weiß, dass das kein leichtes Unterfangen ist, denn die Kleinen wollen beschäftigt werden", weiß Pia Pikisch, selbst Mutter zweier Kinder. Mödlings erstes "Spiele-Café" erfreut sich seit der Eröffnung großen Zuspruchs. Kernzielgruppe sind ein- bis fünfjährige Kinder mit Erwachsenenbegleitung.

Das lange Warten vor dem Schranken ärgert die Fischamender

Und weil man ein echter Familienbetrieb ist, sorgt  Schwägerin Mia aus dem gegenüberliegenden "casita" für die Frühstücksbagels in der Family Lounge. Schwiegermutter Doris Pikisch stellt die Räumlichkeiten für Events wie den Kinderyoga-Tag am 14. März oder die Frühlingswerkstatt am 1. und 2. April zur Verfügung. Ideenfinderin Pia ist für den Lokalbetrieb verantwortlich, Ehemann Raphael kümmert sich um einen reibungslosen Ablauf der Kinderbetreuung mit Klettergerüst, Bällebad und Spielzeugeisenbahn. 

Das Spiele-Café bietet auch einen Rückzugsort zum Stillen und Wickeln und kann für private Feiern mit Kindern gemietet werden: "Ob Geburtstage, Taufen oder Babypartys", lädt Pia Pikisch ein. Und sollte es ein richtig großes Fest werden, stehen auch die Räumlichkeiten der Stadtgalerie zur Verfügung.  

Mödling
kurier.at  | 

Kommentare