Mödlings erstes "Spiele-Café" ist ein echter Familienbetrieb
"Wer kleine Kinder hat und in Ruhe einen Kaffee außerhalb der eigenen vier Wände genießen möchte, weiß, dass das kein leichtes Unterfangen ist, denn die Kleinen wollen beschäftigt werden", weiß Pia PikischMödlings erstes "Spiele-Café" erfreut sich seit der Eröffnung großen Zuspruchs. Kernzielgruppe sind ein- bis fünfjährige Kinder mit Erwachsenenbegleitung.
Und weil man ein echter Familienbetrieb ist, sorgt Schwägerin Mia aus dem gegenüberliegenden "casita" für die Frühstücksbagels in der Family Lounge. Schwiegermutter Doris Pikisch stellt die Räumlichkeiten für Events wie den Kinderyoga-Tag am 14. März oder die Frühlingswerkstatt am 1. und 2. April zur Verfügung. Ideenfinderin Pia ist für den Lokalbetrieb verantwortlich, Ehemann Raphael kümmert sich um einen reibungslosen Ablauf der Kinderbetreuung mit Klettergerüst, Bällebad und Spielzeugeisenbahn.
Das Spiele-Café bietet auch einen Rückzugsort zum Stillen und Wickeln und kann für private Feiern mit Kindern gemietet werden: "Ob Geburtstage, Taufen oder Babypartys", lädt Pia Pikisch ein. Und sollte es ein richtig großes Fest werden, stehen auch die Räumlichkeiten der Stadtgalerie zur Verfügung.
Kommentare