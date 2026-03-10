Mödlings erstes "Spiele-Café" ist ein echter Familienbetrieb

Ein Familienbetrieb als Angebot für Familien: Pia und Ehemann Raphael Pikisch haben in Mödling ihre "Family Lounge" in der Stadtgalerie eröffnet. Während Eltern Frühstück oder Kaffee und Kuchen konsumieren können, stehen Kindern unter anderem Motorikboard, Klettergerüst oder eine Malecke im Indoor-Spielplatz zur Verfügung.

"Wer kleine Kinder hat und in Ruhe einen Kaffee außerhalb der eigenen vier Wände genießen möchte, weiß, dass das kein leichtes Unterfangen ist, denn die Kleinen wollen beschäftigt werden", weiß Pia Pikisch, selbst Mutter zweier Kinder. Mödlings erstes "Spiele-Café" erfreut sich seit der Eröffnung großen Zuspruchs. Kernzielgruppe sind ein- bis fünfjährige Kinder mit Erwachsenenbegleitung.