Mödling ruft einen "Tag der Psychosozialen Gesundheit" aus
Beratung und Unterhaltung: Das Sozialreferat der Stadtgemeinde Mödling veranstaltet am 4. Oktober von 10 bis 16 Uhr den Tag der psychosozialen Gesundheit in der Stadtgalerie. Die Eröffnung übernimmt Gesundheits-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig.
Geboten werden Infostände und Vorträge. Etwa „Vom Genuss zur Sucht - wann Konsum ein Problem ist und was Angehörige tun können" vom Anton Proksch Institut, „Arbeit, Freizeit, Sinn - wie Beschäftigung unsere mentale Gesundheit beeinflusst" vom Psychosozialen Gesundheitszentrum, oder „Ist es schon Gewalt? Formen und Folgen von Gewalt an Frauen und Mädchen" vom Verein Kassandra.
Monika Supper - Mitglied des NÖ Landesverbandes für Psychotherapie, spricht über „Emotionelle Erste Hilfe - Frühe Bindung stärkt! Hilfe für Babys und deren Eltern von der Prävention bis zur Akutbegleitung". Außerdem unter anderem mit dabei: das Eltern- Kind-Zentrum und das Kinderschutzzentrum Mödling, die Männerberatung NÖ Süd, der Psychosoziale Dienst oder der Verein für Jugendarbeit "Tender".
Um 19.30 Uhr führt Kabarettistin Verena Titze dann „Erfolgreich ins Burnout“. Einlass: 18.30 Uhr, Eintritt frei.
