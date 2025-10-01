Mödling ruft einen "Tag der Psychosozialen Gesundheit" aus

Beratung und Unterhaltung: Das Sozialreferat der Stadtgemeinde Mödling veranstaltet am 4. Oktober von 10 bis 16 Uhr den Tag der psychosozialen Gesundheit in der Stadtgalerie. Die Eröffnung übernimmt Gesundheits-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig.

Geboten werden Infostände und Vorträge. Etwa „Vom Genuss zur Sucht - wann Konsum ein Problem ist und was Angehörige tun können" vom Anton Proksch Institut, „Arbeit, Freizeit, Sinn - wie Beschäftigung unsere mentale Gesundheit beeinflusst" vom Psychosozialen Gesundheitszentrum, oder „Ist es schon Gewalt? Formen und Folgen von Gewalt an Frauen und Mädchen" vom Verein Kassandra.