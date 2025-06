Mit 100 km/h durch Badener Innenstadt gerast: Einweisung für 34-Jährigen

Die Szenen seien dennoch schrecklich gewesen. Die Passanten in der Kurstadt wären von einem Amoklauf ausgegangen, seien panisch gewesen. Ihren Ausgang nahm die vermeintliche Amokfahrt allerdings bereits davor, als zwei Polizisten den Wiener im Zuge einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle anhalten wollten. Der stieg jedoch aufs Gaspedal, ähnlich wie später in der Innenstadt konnte sich einer der Beamten nur durch einen Sprung zur Seite retten. In Folge versuchte der Angeklagte erfolglos, die Polizisten abzuschütteln.

Die Staatsanwältin betonte am Mittwoch allerdings, dass sie den Beschuldigten bewusst nicht als Angeklagten, sondern als Betroffenen bezeichne. Der Mann leidet nämlich seit seiner Jugend an einer schizophrenen Störung. Multipler Substanzenmissbrauch hätte diese wohl verstärkt, betonte die geladene psychiatrische Sachverständige. Weiter: „Er wollte Situationen immer lösen, aber mit sozialer Inkompetenz und ohne ausreichendes Unrechtsbewusstsein bzw. die Fähigkeit, sich in andere hinzuversetzen.“