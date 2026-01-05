Hund beißt Rauchfangkehrer in NÖ: Halter muss keine Strafe zahlen

Es war der 17. März 2025, als sich im Bezirk Mistelbach ein Vorfall ereignete, der später noch die Gerichte beschäftigen sollte.

Ein Rauchfangkehrer war zu einem vereinbarten Termin in ein Wohnhaus gekommen. Beim Betreten des Hauses biss ihn der Hund des Hausbesitzers – ein Mischling aus Dackel, deutschem Schäferhund und Beagle – in die rechte Wade. Der Rauchfangkehrer bemerkte die Verletzung zunächst nicht, beendete seine Arbeit und verließ das Haus. Erst später stellte er den Biss fest und fuhr ins Spital, wo die Wunde versorgt wurde.

Geld oder Gefängnis

Ab diesem Zeitpunkt nahm die Geschichte ihren Lauf. Die Bezirkshauptmannschaft warf dem Hundehalter vor, seinen Hund nicht ausreichend verwahrt zu haben, und verhängte eine Verwaltungsstrafe in der Höhe von 100 Euro. Bei Nichtbezahlung hätte der Hundehalter eine Ersatzfreiheitsstrafe von sechs Stunden antreten müssen.

Gegen diese Entscheidung erhob der Mann jedoch Beschwerde. Er argumentierte, der Hund sei ordnungsgemäß gehalten worden und der Biss für ihn nicht vorhersehbar gewesen. Zudem verwies er darauf, dass ein parallel geführtes strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bereits eingestellt worden sei.