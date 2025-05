Militärfahrzeug übersah Pkw in Allentsteig: Zwei Verletzte

Der Unfall hat sich an einer Kreuzung der L75 mit einer Panzerstraße des Truppenübungsplatzes Allentsteig ereignet. Bereits in den Tagen zuvor war es zu Vorfällen im Zusammenhang mit der internationalen Übung " TRIAS25 " gekommen.

Verletzter Schweizer Soldat am Dienstagabend

Bereits am späten Dienstagabend war ein Schweizer Soldat in Allentsteig von einem gepanzerten Räderfahrzeug des Schweizer Militärs erfasst worden. Der 19-Jährige hatte in einem Schlafsack genächtigt, als es zu dem Unfall kam. Der junge Mann wurde schwer verletzt und per Notarzthubschrauber ins Universitätsklinikum St. Pölten transportiert.