Historische Ehrung: Mikl-Leitner, Onodi und Schwarz ausgezeichnet

Mikl-Leitner sprach von einer „großen Ehre“ und betonte die enge Verbundenheit zwischen Stadt und Land. Im Jubiläumsjahr „40 Jahre Landeshauptstadt St. Pölten“ erinnerte sie an die Entwicklung seit 1986 – vom Regierungsviertel über das Festspielhaus bis hin zum Ausbau als Hochschul- und Gesundheitsstandort. Die Entscheidung zur Landeshauptstadt sei „mutig, aber richtig“ gewesen und habe nicht nur St. Pölten, sondern auch die Regionen gestärkt.

Premiere bei der Ehrenbürgerschaft

Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) verwies darauf, dass seit dem Zweiten Weltkrieg nun insgesamt 19 Ehrenbürger ausgezeichnet wurden – mit Mikl-Leitner und Onodi erstmals zwei Frauen. Die Ehrung der Landeshauptfrau sei auch ein „Brückenschlag mit dem Land“, sagte Stadler und verwies auf gemeinsame Projekte wie das Universitätsklinikum.