Maibaum vor Amtssitz gefällt, Landeschefin Mikl-Leitner kontert

Am Dienstag wurde er feierlich aufgestellt, nun liegt er flach: der Maibaum im St. Pöltner Regierungsviertel. Unbekannte hatten ihn in der Nacht auf den 1. Mai umgeschnitten – eine extrem gefährliche Aktion.

Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wurde informiert, sie nahm es allerdings mit Humor. „Das Aufstellen war mustergültig – und die Bewachung klappt beim nächsten Mal sicherlich ebenso. Kopf hoch und danke für euer Engagement“, schreibt die Politikerin auf Instagram.

Spendiert wurde die 25 Meter hohe Fichte von der Marktgemeinde Asperhofen (Bezirk St. Pölten). Beim Aufstellen waren unter anderem Landesamtsdirektor Werner Trock, St. Pöltens Vizebürgermeister Florian Krumböck und Harald Lechner, Bürgermeister von Asperhofen, mit dabei.

Warum die Bewachung nicht funktioniert hat, muss noch geklärt werden. Traditionell ist dafür die Gemeinde zuständig, die den Baum gespendet hat. Anzeige gegen die noch unbekannten Missetäter wird jedenfalls keine erstattet, man sehe das "locker", heißt es aus dem Büro der Landeshauptfrau.