St. Pölten

Maibaum vor Amtssitz gefällt, Landeschefin Mikl-Leitner kontert

Nur kurz nach dem Aufstellen liegt die 25 Meter hohe Fichte in St. Pölten am Boden – Unbekannte sägten sie um.
Johannes Weichhart
01.05.2026, 09:54

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Umgeschnittener Maibaum

Am Dienstag wurde er feierlich aufgestellt, nun liegt er flach: der Maibaum im St. Pöltner Regierungsviertel. Unbekannte hatten ihn in der Nacht auf den 1. Mai umgeschnitten – eine extrem gefährliche Aktion.

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Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wurde informiert, sie nahm es allerdings mit Humor. „Das Aufstellen war mustergültig – und die Bewachung klappt beim nächsten Mal sicherlich ebenso. Kopf hoch und danke für euer Engagement“, schreibt die Politikerin auf Instagram.

Umgeschnittener Maibaum

Gefährliche Aktion im Regierungsviertel

Spendiert wurde die 25 Meter hohe Fichte von der Marktgemeinde Asperhofen (Bezirk St. Pölten). Beim Aufstellen waren unter anderem Landesamtsdirektor Werner Trock, St. Pöltens Vizebürgermeister Florian Krumböck und Harald Lechner, Bürgermeister von Asperhofen, mit dabei.

 

Warum die Bewachung nicht funktioniert hat, muss noch geklärt werden. Traditionell ist dafür die Gemeinde zuständig, die den Baum gespendet hat. Anzeige gegen die noch unbekannten Missetäter wird jedenfalls keine erstattet, man sehe das "locker", heißt es aus dem Büro der Landeshauptfrau.

St. Pölten
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