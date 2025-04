2.500 Euro oder Gefängnis: NÖ will volle Härte bei Integrationsverweigerung

Niederösterreich macht Ernst im Kampf gegen den radikalen Islam und Integrationsverweigerung . Am 30. April soll ein umfassendes Gesetzespaket im Landtag beschlossen werden, das Maßnahmen in mehreren Landesgesetzen vorsieht.

Das Ziel: Ein deutlich härteres Vorgehen gegen Personen, "die sich nicht an die gesellschaftlichen Spielregeln halten wollen", wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Landesvize Udo Landbauer (FPÖ) bereits vor einigen Wochen betonten. "Daher schöpfen wir in Niederösterreich alle rechtlichen Möglichkeiten aus, um die islamistischen Sümpfe trocken zu legen", so Mikl-Leitner.