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Niederösterreich

Michael Simmer kündigte Rücktritt als Superintendent in NÖ an

Der 44-Jährige wird das Amt im September "aus persönlichen, privaten Gründen" niederlegen. Als Nachfolger wurde Lars Müller-Marienburg gewählt.
18.06.2026, 15:01

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Michael Simmer hat am Donnerstag seinen Rücktritt als Superintendent der evangelischen Diözese Niederösterreich angekündigt. Das Amt werde er im September "aus persönlichen, privaten Gründen" niederlegen, teilte der 44-Jährige laut dem Evangelischen Pressedienst für Österreich (epdÖ) mit. Der gebürtige Wiener war 2024 zum Nachfolger von Lars Müller-Marienburg gewählt worden.

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Wie es weitergeht

Am 25. Juni will der Superintendentialausschuss den Ort und den fristgerechten Sitzungstermin für die Superintendentialversammlung im September bestimmen, wurde weiters betont. Laut evangelischer Kirchenverfassung muss dort die freiwillige Amtsniederlegung anerkannt werden.

Im Anschluss wird das Prozedere für die Wahl eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin festgelegt. In der Zeit einer Vakanz übernehmen die Seniorinnen und Senioren, also die Stellvertreterinnen und Stellvertreter des Superintendenten, gemeinsam mit der Superintendentialkuratorin die Amtsgeschäfte der Superintendentur.

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