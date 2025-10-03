SPÖ-Hoffnungsträger Michael Kögl: Frisch im Amt, viele Herausforderungen

Dass es in der Politik manchmal sehr schnell gehen kann, hat Michael Kögl vor einigen Wochen selbst miterlebt. Kögl, der zuletzt als stellvertretender Kabinettschef von Ministerin Korinna Schumann tätig war, bekam im vergangenen August plötzlich einen Anruf aus dem Büro von SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler.

Wenige Tage später wurde der 34-Jährige zum Nachfolger von Harald Ludwig und damit zum jüngsten St. Pöltner Vizebürgermeister in der Geschichte der Landeshauptstadt St. Pölten gewählt. Als der KURIER den St. Pöltner trifft, kommt dieser gerade von einer morgendlichen Tour zurück. Er hat Gemeindebedienstete getroffen – es gilt, „den Neuen“ kennenzulernen. Zuständig ist Kögl unter anderem für Bau, Verkehr und Stadtplanung – und, wie er mit einem Schmunzeln ergänzt, „überall, wo es brennt“. "Auch ich sehe die S34 kritisch" Viel Zeit zum Einarbeiten bleibt Kögl, der bereits mit 16 Jahren für die SPÖ politisch aktiv wurde, nicht. In der Landeshauptstadt stehen Gemeinderatswahlen an, der Urnengang könnte bereits im kommenden Februar stattfinden. Kögl, der sich stark für die Rechte der LGBTIQ-Community engagiert, weiß, dass er vor allem in Wahlkampfzeiten mit Themen konfrontiert wird, die in der Bevölkerung umstritten sind. Wie hält er es also mit der geplanten Traisental-Schnellstraße S34 von St. Pölten nach Wilhelmsburg?