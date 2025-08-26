Michael Kögl neuer SPÖ-Vizebürgermeister in St. Pölten
Nachfolger von Harald Ludwig in Sondersitzung des Gemeinderats gewählt
Michael Kögl SPÖ wurde am Dienstag in einer Sondersitzung des Gemeinderats zum Nachfolger des zurückgetretenen Harald Ludwig SPÖ gewählt. Den frei gewordenen Sitz im Gemeinderat hat Lukas Wenighofer übernommen. In der niederösterreichischen Landeshauptstadt steht spätestens zu Jahresbeginn 2026 die nächste Kommunalwahl an.
Kögl ist vor fünf Jahren, am 24. Februar 2020, als Mandatar ins St. Pöltner Rathaus eingezogen. Zudem fungiert er seit 2022 als Bundesvorsitzender der Jungen Generation JG.
