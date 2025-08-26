Michael Kögl SPÖ wurde am Dienstag in einer Sondersitzung des Gemeinderats zum Nachfolger des zurückgetretenen Harald Ludwig SPÖ gewählt. Den frei gewordenen Sitz im Gemeinderat hat Lukas Wenighofer übernommen. In der niederösterreichischen Landeshauptstadt steht spätestens zu Jahresbeginn 2026 die nächste Kommunalwahl an.