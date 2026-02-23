"Politik soll sparen": KPÖ-Kritik an Zusatz-Vize in St. Pölten

Nach der konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderats in St. Pölten hat sich nun die KPÖ zu Wort gemeldet. Die Kommunisten schafften mit Max Zirngast an der Spitze den Einzug ins Stadtparlament. Die KPÖ begrüßt, dass die neue Stadtregierung aus SPÖ und Grünen nach eigener Darstellung Handlungsbedarf in den Bereichen Soziales und leistbares Wohnen erkannt habe.

Zirngast kündigte an, seine Fraktion werde sich weiterhin für konkrete soziale Maßnahmen einsetzen. Dazu zählen etwa ein städtischer Kautionsfonds, eine SozialCard sowie weitere Initiativen zur finanziellen Entlastung der Bevölkerung. Gleichzeitig wolle man politischen Druck aufbauen und gemeinsam mit Bürgern Unterstützung für soziale Projekte organisieren. Kritik an zusätzlichem Posten in der Stadtregierung Für Unmut bei den Kommunisten sorgt hingegen die Schaffung eines zusätzlichen Stellvertreterpostens des Bürgermeisters, den Walter Heimerl-Lesnik von den Grünen eingenommen hat. Aus Sicht der KPÖ bedeute dies höhere politische Personalkosten, da damit ein weiteres Vizebürgermeistergehalt statt eines Stadtratsbezugs anfalle.