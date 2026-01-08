Mautern im Spätantike-Fieber: Severin-Tage eröffnet

Von Laura Pusker Die Severin-Tage in Mautern sind eröffnet. Ab 8. Jänner lädt die Stadtgemeinde zu der kostenlosen Kulturwoche ein. Bis zum 17. Jänner stehen spannende Einblicke in Mauterns römische Vergangenheit und das Wirken des Heiligen Severins im Mittelpunkt. Severin war im 5. Jahrhundert im römischen Favianis, dem heutigen Mautern an der Donau tätig. Von hier aus unterstützte er die Bevölkerung nach dem Zerfall der römischen Ordnung, organisierte Schutz und Versorgung für Menschen in Not. Dadurch prägte er den den Ort als spirituelle und historische Identifikationsfigur entlang des Donaulimes.

Der Auftakt der Kulturwoche erfolgt mit einer Severinsfestmesse um 18 Uhr in der Pfarrkirche Mautern. In den folgenden Tagen spannt sich das Programm von kindgerechten Mitmachaktionen über wissenschaftliche Vorträge bis hin zu kulinarischen Erlebnissen. Ergänzend dazu machen lokale Geschäfte bei einer Schaufenster-Aktion mit: Unter dem Motto „Fenster in die römische Vergangenheit“ wird die antike Geschichte sichtbar in den öffentlichen Raum getragen.

Römergeschichte für junge Entdecker Heuer wurde das Familienangebot deutlich ausgebaut. Kinder können am 9. Jänner ab 14 Uhr beim „Archäo-Abenteuer“ im Forum Silberbichl die Arbeit der Archäologie spielerisch kennenlernen. Am 10. Jänner ab 10 Uhr lädt die Alte Brauneisschmiede zur kreativen Mitmachaktion „Wie schmiedeten die Römer?“ ein. Geschichten- und Märchenerzähler Helmut Wittmann nimmt Familien außerdem am 17. Jänner, ab 17 Uhr, im Forum Silberbichl mit auf eine erzählerische Zeitreise unter dem Titel „Severin und das römische Erbe“.

Vorträge, Ausstellung und Diskussion für Erwachsene Auch für Erwachsene gibt es mehrere Programmhöhepunkte: 9. Jänner, 18 Uhr: Vortragsabend im Forum Silberbichl zu „Der Donaulimes als UNESCO-Weltkulturerbe“ und „Geophysik und moderne Archäologie“

15. Jänner, 17 Uhr: Führung durch die erweiterte Ausstellung Favianis – Das Römische Mautern“ im Rathaus Mautern.

15. Jänner, 18 Uhr: Vortrag in der Margarethenkapelle über das Nachleben römischer Gebäude im Mittelalter

17.Jänner, 18:15 Uhr: Podiumsdiskussion im Forum Silberbichl „Das Erbe Roms – Einfluss auf unsere Gegenwart?“

Severin-Tage erstmals auch in Traismauer Neu ist dieses Jahr, dass die Kulturwoche nicht nur in Mautern stattfindet. Die Römerführerinnen und -führer begleiten am 17. Jänner, 17 Uhr, erstmals einen Rundgang durch Traismauer. Startpunkt ist das Schloss Traismauer, von wo aus die Führung die Bedeutung der Stadt zur Römerzeit beleuchtet.