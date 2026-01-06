Niederösterreich

Winternachtsball ließ die klirrende Kälte vergessen

Winternachtsball 2026
Volles Haus in der festlichen Arena Nova in Wiener Neustadt. Gelungener Auftakt der diesjährigen Ballsaison.
06.01.26, 13:38
Die Arena Nova in Wiener Neustadt wurde am Montagabend einmal mehr zur Bühne für den beliebten Winternachtsball der ÖVP, der unter dem Motto "Stadt und Land mitanand“ das harmonische Miteinander der Stadt Wiener Neustadt mit den Gemeinden aus den Bezirken Wiener Neustadt-Land und Neunkirchen betont.

Lokalmatadore sorgten für Stimmung

Erstmals fand der Ball an einem Montag statt – eine Neuerung, die dem seit 12 Jahren veranstalteten Tanzabend neuen Schwung verleihen sollte – und durch den darauffolgenden Feiertag viele Gäste zum langen Bleiben motivieren konnte.

So kamen diese auch in den Genuss, die Lokalmatadore Mini & Claus zu hören. Zu den weiteren Höhepunkten zählten der feierliche Einzug der Gemeinden sowie Darbietungen der Blasmusikkapellen aus dem Bezirk Wiener Neustadt sowie Auftritte von "Die Draufgänger" und "Volxpower".

Region feiert mit

Kulinarisch verwöhnte das Gasthaus Halbwax die Gäste mit Schmankerln, um Mitternacht gab es die traditionellen weltmeisterlichen Leberkäs-Semmeln von der Fleischerei Steiner aus Sollenau. Und natürlich durften Köstlichkeiten aus der Buckligen Welt, etwa vom Eis Greissler, nicht fehlen.HKL

Wiener Neustadt
kurier.at, HKL  | 

