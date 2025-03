NÖ: Massenkarambolage auf A1 mit sieben Fahrzeugen

Eine Massenkarambolage auf der Westautobahn im Bezirk Amstetten sorgte im dichten Freitagsnachmittagverkehr für Verletzte, Staus und jede Menge Blech. Die Einsatzkräfte waren stark gefordert. Sieben Fahrzeuge sind laut Feuerwehr an dem Unfall in Fahrtrichtung Wien zwischen den Anschlussstellen Amstetten-West und Ost beteiligt gewesen.



Zur Karambolage war es gegen 15.30 Uhr gekommen. Zuerst wurden die Feuerwehren St. Georgen am Ybbsfelde und Krahof zum "Unfall mit Menschenrettung und Rauchentwicklung bei einem Fahrzeug" alarmiert. Am Einsatzort bestätigte sich die Rauchentwicklung nicht, dennoch wurde vorsorglich ein Brandschutz aufgebaut, berichtete die FF St. Georgen. Sehr wohl mussten aber Menschen gerettet werden. In einem der Unfallautos war eine verletzte Person eingeschlossen. In Absprache mit den Sanitätern des Roten Kreuzes wurden die Eingeklemmten mittels hydraulischem Rettungssatz (Spreizer) gerettet.