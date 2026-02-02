Lehrer schauspielern: Krimi-Aufführung am Mary Ward-Gymnasium

Am Mary Ward-Privatgymnasium in St. Pölten heißt es bald wieder: Vorhang auf für das Lehrer*innentheater. Insgesamt 15 Lehrerinnen und Lehrer aus unterschiedlichsten Fachbereichen tauschen dabei Kreide und Schulbuch gegen Kostüme und Bühnenrollen und zeigen sich von einer ganz anderen Seite als im Klassenzimmer.

Bereits seit Oktober wird in der Freizeit intensiv geprobt, um Schülern, Eltern sowie allen Theaterinteressierten ein besonderes Erlebnis zu bieten. „In andere Rollen zu schlüpfen macht einfach Spaß“, sagt Pädagogin Alexandra Gaßner-Novak, die selbst Teil des Ensembles ist. Auf dem Spielplan steht heuer der humorvolle Krimiklassiker „Arsen und Spitzenhäubchen“ von Joseph Kesselring. Das Stück besticht mit schwarzem Humor, skurrilen Figuren und jeder Menge Spannung – beste Unterhaltung und viele Lacher sind garantiert. Eintritt ist frei Mit viel Engagement haben die Lehrkräfte auch abseits der Bühne Hand angelegt: Kostüme, Bühnenbild und Musik wurden selbst gestaltet, für die Maske konnte sogar eine ehemalige Schülerin gewonnen werden.