Von Gemeinderat zum FPÖ-Landesrat in NÖ: So tickt Martin Antauer

Denn Luisser war auch Vorsitzender des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) und damit direkt in die große Gesundheitsreform involviert, die zum Teil massive Kritik hervorruft, weil Spitäler und Notarztstützpunkte geschlossen werden sollen.

Am Donnerstagabend wurde Antauer einstimmig zum Nachfolger von Christoph Luisser bestellt, der Volksanwalt wird. Damit sitzt der 58-Jährige künftig in der Landesregierung. Anfang Juli soll der Wechsel vollzogen werden.

Interessant ist Antauers Rolle in der Gemeindepolitik. Der Unternehmer (Hausmann KG; Herbert Gansdorfer GesmbH) soll ein gutes Verhältnis zu St. Pöltens SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler pflegen. 2021 übernahmen die Freiheitlichen den Vorsitz im Kontrollausschuss im St. Pöltner Rathaus, Antauer übernahm diese Funktion.

Die Volkspartei war empört und sprach daraufhin von einem „rot-blauen Kuschelkurs“.

Mastermind hinter Rot-Blau

Außerdem ist der 58-Jährige Bezirksparteiobmann der FPÖ, Stadler jener der SPÖ. Beide sollen deshalb die Masterminds hinter der SPÖ-FPÖ-Koalition in Kirchberg an der Pielach (Bezirk St. Pölten) gewesen sein, die nach der Gemeinderatswahl die jahrzehntelange Vorherrschaft der Volkspartei in der über 3.000 Einwohner zählenden Marktgemeinde beendete. Die Schwarzen hatten bei diesem Urnengang zuvor eine krachende Niederlage einstecken müssen.